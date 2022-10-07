Найманців шукають в Туреччині, Сербії, Чехії, Польщі, Угорщині, Німеччині, Канаді, країнах Латинської Америки тощо. Про це журналісти пишуть, посилаючись на власні джерела.

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Російські найманці зазнають великих втрат через загальну дезорганізацію у російських збройних силах.

Обіцяють "золоті гори"

Через безвихідну ситуацію кандидатам у найманці пропонують зарплати вдвічі більше, ніж були до війни. Вони сягають до 10 тисяч доларів на місяць.

Джерела видання стверджують, що зазвичай вони наймають людей із солідним бойовим досвідом, однак тепер намагаються дотягнутися до всіх, хто готовий вбивати і потребує грошей.

Набирають і в'язнів

Зазначають, що кампанія "Вагнера" ​​проводиться і через російських олігархів, які живуть у Європі. Мовиться про тих, що пов'язанні із злочинним світом.

Також за останні місяці множилися свідчення, що "Вагнер" набирає нових найманців серед ув’язнених , які відбувають у російських в’язницях тривалі терміни. Окрім грошей, їм обіцяли помилування від президента.

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