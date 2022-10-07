Наемников ищут в Турции, Сербии, Чехии, Польше, Венгрии, Германии, Канаде, странах Латинской Америки. Об этом журналисты пишут, ссылаясь на собственные источники.

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Российские наемники терпят большие потери из-за всеобщей дезорганизации в российских вооруженных силах.

Обещают "золотые горы"

Из-за безвыходной ситуации кандидатам в наемники предлагают зарплаты вдвое больше, чем были до войны. Они достигают 10 тысяч долларов в месяц.

Источники издания утверждают, что обычно они нанимают людей с солидным боевым опытом, однако теперь пытаются дотянуться до всех, кто готов убивать и нуждается в деньгах.

Набирают и заключенных

Отмечают, что кампания "Вагнера" ​​проводится и через российских олигархов, живущих в Европе. Речь идет о тех, что связаны с преступным миром.

Также за последние месяцы умножались свидетельства, что "Вагнер" набирает новых наемников среди заключенных, отбывающих в российских тюрьмах длительные сроки. Кроме денег им обещали помилование от президента.

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