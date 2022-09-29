Сообщается, что нагина ликвидировали еще 20 сентября. Это произошло возле Бахмута. На время ликвидации "терек" был командиром штурмового отряда ЧВК "Вагнера".

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Оккупант воевал в Чечне, Грузии, Сирии, Ливии и на территории временно оккупированного Донбасса. Нагин получил 3 награды. В частности, получил платиновую звезду так называемого "героя" ЧВК "Вагнера".

Также Нагин был "героем россии" и героем квазиреспублик на территории оккупированного Донбасса.

Кроме того, боевик вместе с поваром путина пригожиным снимал пропагандистские фильмы о боевиках на территории временно оккупированной Донецкой и Луганской областей.

Пригожин признал, что владеет ЧВК "Вагнера".

Впервые за все годы пригожин признал, что владеет ЧПК "Вагнера". Ранее он активно отрицал эту информацию, хотя СМИ уже давно установили, что боевиками руководит именно "повар путина". Кроме того, пригожин "отличился" рядом лживых и циничных заявлений в лучших традициях кремлевской пропаганды.

Тем временем украинские герои успешно ликвидируют захватчиков. России наносят колоссальные потери.

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