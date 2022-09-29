Повідомляють, що нагіна ліквідували ще 20 вересня. Це відбулося біля Бахмута. На час ліквідації "терек" був командиром штурмового загону ПВК "Вагнера".

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Окупант воював у Чечні, Грузії, Сирії, Лівії та на території тимчасово окупованого Донбасу. Нагін отримав 3 нагороди. Зокрема, отримав платинову зірку так званого "героя" ПВК "Вагнера".

Також Нагін був "героєм росії" та героєм квазіреспублік на території окупованого Донбасу.

Окрім того, бойовик разом з "кухарем путіна" прігожиним знімав пропагандистські фільми про бойовиків на території тимчасово окупованої Донеччини та Луганщини.

Прігожин визнав, що володіє ПВК "Вагнера".

Вперше за всі роки прігожин визнав, що володіє ПВК "Вагнера". Раніше він активно заперечував цю інформацію, хоча ЗМІ вже давно встановили, що бойовиками керує саме "кухар путіна". Окрім того, прігожин вкотре "відзначився" низкою брехливих та цинічних заяв у найкращих традиціях кремлівської пропаганди.

Тим часом українські герої успішно ліквідовують загарбників. Росії завдають колосальних втарт.

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