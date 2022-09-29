Так, росія, яка дуже боялась, що на неї "НАТО нападе", забирає свої війська подалі від кордонів з Альянсом та переміщає їх в Україну.

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Біля країн НАТО росія залишила лиш кістяк своїх сил

У Калінінграді та поблизу Литви, Латвії та Естонії може залишитися лише 6 000 російських військових.

За словами трьох високопоставлених представників міністерства оборони Європи в цьому регіоні, з початкових приблизно 30 000 російських військовослужбовців, які колись дислокувались на кордонах Балтії та Фінляндії, 80% було перекинуто в Україну.

Ще до 24 лютого там була найбільша концентрація російської армії

Таким чином росія залишила на кордонах з НАТО лише кістяк екіпажу, хоч колись там була найбільша концентрація російських збройних сил.

Скорочення, яке ми спостерігаємо в цьому регіоні за останні 7 місяців, дуже значне. Росія мала таке розташування сухопутних військ протягом десятиліть, яке тепер фактично просто зникло,

– анонімно розповів представник міністерства оборони Північних країн.

У росії справді величезні проблеми з особовим складом на фронті. Окупанти латають ув'язненими та щойно мобілізованими, які навіть не встигли пройти навчання.

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