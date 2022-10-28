Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что эта ЧВК уже не в первый раз занимается вербовкой наемников за границей.
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Почему ЧВК "Вагнера" вербует афганских спецназовцев
Мусиенко отметил, что вагнеровцы понесли значительные потери в войне с Украиной и существенно уменьшили свою боеспособность. Пока это уже не та частная военная компания, которая была примерно год назад.
Сама ЧВК "Вагнера" деградировала – она постоянно снижала требования и критерии, необходимые для участия в этой организации. Если раньше она набирала тех, у кого был боевой опыт, то теперь дошла до вербовки заключенных.
Это же не первый раз вербовка объявляется,
– сказал Мусиенко.
По словам руководителя Центра военно-правовых исследований, ранее такая вербовка происходила в странах Ближнего Востока, например, в Сирии, Ливане и Ираке, а также в некоторых странах Африки, где непосредственно присутствовали наемники ЧВК "Вагнера".
Насколько опасны афганские коммандос, которых вербуют вагнеровцы для войны в Украине: смотрите видео
Насколько опасны афганские коммандос
Мусиенко отметил, что спецназовцы являются самым эффективным и боеспособным крылом их афганской армии. Когда наступали талибы, именно эти коммандос воевали и противостояли им.
В то же время, по его словам, их боевой опыт сводится к противостоянию талибам. Это противостояние не имело постоянной тенденции, а свои навыки и умения они продемонстрировали главным образом только тогда, когда Талибан ушел захватывать власть в Кабуле.
В другой части какой-то боеспособности, какого-то опыта они не продемонстрировали. Поэтому вот на это можно сделать акцент, как на характеристику, скажем, отрицательную для них,
– заявил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Потому что, добавил Мусиенко, огромного боевого опыта у них нет. Но из тех боевых действий и учений, которые прошли эти коммандос, они все же имеют какой-то опыт.
Набор в армию России: что известно
- 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек. Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа Путина. Хотя власти России это отрицают.
- Российская ЧВК "Вагнера" ищет наемников за пределами государства-агрессора. Причина – безумные потери на войне в Украине. По данным СМИ, наемников ищут в Турции, Сербии, Чехии, Польше, Венгрии, Германии, Канаде, странах Латинской Америки.
- Россия также продолжает перебрасывать на войну против Украины заключенных. Новомобилизованных "записывают" в ЧВК "Вагнер". Интересно, что отправляют на фронт даже тех, у кого очень серьезные проблемы со здоровьем.
- В то же время большинство заключенных, которые соглашаются воевать на территории Украины, осуждены за убийства, изнасилование и сбыт наркотических средств.