Те, кто покинул Россию после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, могут попасть под закон об иноагентах. Об этом заявил Андрей Климов, пишут росСМИ.

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Песков опроверг заявление Климова

По словам Климова, выехавшие за границу россияне находятся под иностранным влиянием. Особенно это касается публично осудивших российскую агрессию.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал соответствующее заявление. Он сказал, что слова Климова – это чисто его мнение.

Статус иноагента в России присваивают тем изданиям и лицам, которые якобы "под влиянием из-за границы" распространяют информацию на территории страны. Соответствующий закон критиковали после его принятия в 2012 году как в России, так и в мире. После начала полномасштабного вторжения России против Украины Кремль вносит в этот список всех, чьи взгляды отличаются от официальной пропаганды путинского режима.

Кстати говоря. В сентябре журналиста Романа Цымбалюка Россия включила в список иноагентов.

Как россияне убегают от мобилизации

Россияне массово протестуют против мобилизации. Некоторые из них даже устроили голодовку из-за этого. 20-летний россиянин Антон Гнедовец две недели держал голодовку, протестуя против мобилизации.

Также отказываются воевать и буряты. 30 сентября мобилизованный россиянин скрылся из расположения воинской части в городе Улан-Удэ. Против него возбудили уголовное дело.

Уехать из страны также пытаются и российские чиновники. Из России начали уезжать сотрудники подведомственных правительству организаций.

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