Соответствующее решение принял российский минюст. Кроме Цымбалюка страна-агрессор внесла в этот перечень еще троих людей. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал.

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Цымбалюк покинул россию еще в прошлом году

Журналист Роман Цымбалюк с 2017 по 2021 год был единственным аккредитованным в россии журналистом из Украины. Однако в конце 2021 года ему пришлось покинуть россию из-за угрозы безопасности. Суммарно Цымбалюк работал в россии более 10 лет.

Причиной выезда Цымбалюка стал вызов на допрос в российскую прокуратуру. Позже этот допрос был отозван, однако были опасения, что журналиста снова вызовут. Поэтому из соображений собственной безопасности Цымбалюк покинул россию и вернулся в Украину.

Я уехал из россии, потому что считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила,

– заявил тогда журналист.

За 2 месяца до того, как Цымбалюк покинул россию, тамошние "топовые фигуры" прочили журналисту "большие проблемы". Адвокат журналиста еще в декабре заявлял, что в россии Цимбалюку инкриминировали экстримизм.

Справка. Статус иноагента в россии присваивают изданием и лицам, которые якобы "под влиянием из-за границы" распространяют информацию на территории страны. Соответствующий закон критиковали после его принятия в 2012 году как в россии, так и в мире. После начала полномасштабного вторжения россии в Украину, кремль вносит в этот список всех, чьи взгляды отличаются от официальной пропаганды путинского режима.

Что известно о Романе Цымбалюке

Украинский журналист более 10 лет работал в москве для информагентства УНИАН, а также сотрудничал с "1+1" и "Радио Свобода". Цымбалюк известен своими острыми вопросами к кремлевскому диктатору владимиру путину, в частности, и о российских войсках на Донбассе. Цымбалюк – последний украинский журналист, которого аккредитовали при мид россии на постоянной основе.

В 2017 году журналиста и оператора Никиту Бородина задерживали в россии после записи интервью с аспирантом Московского государственного университета, вывесившим флаг Украины. Вскоре медийщики были отпущены.

На 24 канале Роман Цымбалюк ведет видеоблог Украинский журналист более 10 лет работал в москве для информагентства УНИАН, а также сотрудничал с "1+1" и "Радио Свобода". Цымбалюк известен своими острыми вопросами к кремлевскому диктатору владимиру путину, в частности, и о российских войсках на Донбассе. Цымбалюк – последний украинский журналист, которого аккредитовали при мид россии на постоянной основе.В 2017 году журналиста и оператора Никиту Бородина задерживали в россии после записи интервью с аспирантом Московского государственного университета, вывесившим флаг Украины. Вскоре медийщики были отпущены.На 24 канале Роман Цымбалюк ведет видеоблог "Предательства и победы".

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