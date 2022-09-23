Відповідне рішення ухвалив російський мін'юст. Крім Цимбалюка країна-агресорка внесла у цей перелік ще 3 осіб. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал.

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Цимбалюк покинув росію ще минулого року

Журналіст Роман Цимбалюк з 2017 по 2021 рік був єдиним акредитованим у росії журналістом з України. Однак наприкінці 2021 року йому довелося покинути росію через загрозу безпеці. Сумарно Цимбалюк працював у росії понад 10 років.

Причиною виїзду Цимбалюка став виклик на допит у російську прокуратуру. Пізніше цей допит відкликали, однак були побоювання, що журналіста знову викличуть. Тому з міркувань власної безпеки Цимбалюк покинув росію та повернувся до України.

Я виїхав із росії, бо вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила,

– заявив тоді журналіст.

За 2 місяці до того, як Цимбалюк покинув росію, тамтешні "топові фігури" пророкували журналісту "великі проблеми". Адвокат журналіста ще у грудні заявляв, що у росії Цимбалюку інкримінували екстримізм.

Довідка. Статус іноагента у росії присвоюють тим виданням та особам, які нібито "під впливом з-за кордону" поширюють інформацію на території країни. Відповідний закон критикували після його ухвалення у 2012 році як у росії, так і в світі. Після початку повномасштабного вторгнення росії проти України, кремль вносить у цей список усіх, чиї погляди відрізняються від офіційної пропаганди путінського режиму.

Що відомо про Романа Цимбалюка

Український журналіст понад 10 років працював у Москві для інформагентства УНІАН, а також співпрацював з "1+1" та "Радіо Свобода". Цимбалюк відомий своїми гострими запитаннями до кремлівського диктатора владіміра путіна, зокрема, і про російські війська на Донбасі. Цимбалюк – останній український журналіст, якого акредитували при мзс росії на постійній основі.

У 2017 році журналіста та оператора Микиту Бородіна затримували в росії після запису інтерв'ю з аспірантом Московського державного університету, який вивісив прапор України. Невдовзі медійників відпустили.

На 24 каналі Роман Цимбалюк веде відеоблог Український журналіст понад 10 років працював у Москві для інформагентства УНІАН, а також співпрацював з "1+1" та "Радіо Свобода". Цимбалюк відомий своїми гострими запитаннями до кремлівського диктатора владіміра путіна, зокрема, і про російські війська на Донбасі. Цимбалюк – останній український журналіст, якого акредитували при мзс росії на постійній основі.У 2017 році журналіста та оператора Микиту Бородіна затримували в росії після запису інтерв'ю з аспірантом Московського державного університету, який вивісив прапор України. Невдовзі медійників відпустили.На 24 каналі Роман Цимбалюк веде відеоблог "Зради і перемоги".

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