Ті, хто залишив Росію після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, можуть потрапити під закон про іноагентів. Про це заявив Андрєй Клімов, пишуть росЗМІ.

Варте уваги Путін витрачав мільярди на вплив у Білорусі: чи змусить він Лукашенка таки напасти на Україну

Пєсков спростував заяву Клімова

За словами Клімова, росіяни, які виїхали за кордон, перебувають під іноземним впливом. Особливо це стосується тих, хто публічно засудив російську агресію.

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков прокоментував відповідну заяву. Він сказав, що слова Клімова – це суто його думка.

Статус іноагента у Росії присвоюють тим виданням та особам, які нібито "під впливом з-за кордону" поширюють інформацію на території країни. Відповідний закон критикували після його ухвалення у 2012 році як у Росії, так і в світі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України, Кремль вносить у цей список усіх, чиї погляди відрізняються від офіційної пропаганди путінського режиму.

До речі. У вересні журналіста Романа Цимбалюка Росія включила в перелік іноагентів.

Як росіяни тікають від мобілізації

Росіяни масово протестують проти мобілізації. Деякі з них навіть влаштували голодування через це. 20-річний росіянин Антон Гнедовець два тижні тримав голодування, протестуючи проти мобілізації.

Також відмовляються воювати й буряти. 30 вересня мобілізований росіянин утік із розташування військової частини в місті Улан-Уде. Проти нього порушили кримінальну справу.

Виїхати з країни також намагаються і російські чиновники. З Росії почали виїжджати співробітники підвідомчих уряду організацій та уряду.

Як пропагандисти "сражаются за сохранєніє государства": відео