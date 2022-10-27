Про це 24 каналу сказав головний редактор Defence Express Іван Киричевський. За його словами, питання в тому, скільки росіяни готові заплатити афганським командос.

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Що відомо про вербування афганських командос

Киричевський зазначив, що в зв'язку із цим виникає певний сумнів, чи зможуть афганські командос адаптуватися до нашого клімату, оскільки були вже повідомлення про те, що для найманців із Сирії, яких залучили росіяни, все закінчилося дещо передбачувано.

З іншого боку, як би це зараз дивно не звучало, але навіть афганські командос за своєю якістю можуть виявитися кращими, аніж ці зеки-вагнерівці, ці "чмобіки", яких приганяють,

– сказав головний редактор Defence Express.

Тому що, пояснив він, пішовши часткову мобілізацію, Російська Федерація допустила один важливий стратегічний, але радісний для нас, прорахунок.

Росіяни думали, що, якщо в короткий строк наженуть кількасот тисяч осіб на фронт, то зможуть досягнути насичення своїх бойових порядків. Проте вони настільки погано готували своїх "чмобіків", що їхній строк життя становить тиждень – два. З огляду на це, окупанти ніколи не досягнуть насичення бойових порядків.

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Питання – в ціні

Киричевський зауважив, що афганських командос вербують ПВК "Вагнера". Їхня заявлена кількість – до 30 тисяч. Тож, очевидно, постає питання, скільки їм заплатять.

Адже, зауважив він, китайці змогли завербувати й найняти колишніх західних льотчиків, щоб вони навчали їхніх, як воювати проти Тайваню. Тобто вдалося "купити" навіть елітних західних льотчиків.

Цілком можливо, що афганські командос можуть виявитися таким товаром, який продається значно охочіше і в значно більших порядках,

– головний Киричевський.

Водночас редактор Defence Express додав, що одного з таких західних льотчиків посадили за ґрати, після чого уряд Великої Британії став застерігати відставних пілотів, щоб ті не їхали навчати китайців.

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