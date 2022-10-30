Деталі розповів Іван Федоров – мер Мелітополя – в ефірі онлайн-марафону FREEДОМ, інформує 24 канал. Окупанти продовжують свій терор на тимчасово окупованих територіях України.
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Окупанти ввели військову цензуру – перевірятимуть телефони жителів і виявляти, з ким і про що людина спілкується, де і які новини читає. Причина терору – масовий супротив жителів окупованих територій, які не визнають окупантів та чекають на повернення України,
– заявив Федоров.
Якщо росіяни побачать проукраїнське джерело інформації під час "перевірки" телефона місцевого жителя чи жительки, то застосують "штраф". А під час повторної "перевірки" – передбачена "кримінальна відповідальність".
За словами Федорова, "іншими словами, росвійськові посадять людину "на підвал".
Інформаційний терор посилюється щодня.
У Мелітополі – нова хвиля викрадення людей
- Федоров повідомив, що у Мелітополі станом на жовтень 2022 року розпочалася нова хвиля викрадення людей. Упродовж останніх 14 днів надійшли заявки, від людей, які розповіли, що місцевих жителів викрадають просто на вулиці.
- За словами Федорова, у полон масово беруть цивільних людей. Їх залякують тортурами.
- Росіяни хочуть зламати опір місцевих жителів. Однак у ворога нічого не вийде, адже українці – незламні.
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