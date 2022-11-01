Мер тимчасово окупованого Мелітополя в ефірі національного телемарафону розповів, як росіяни знущаються з українських дітей. А також повідомив, що окупанти збираються їх вивозити в Росію.

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Окупанти хочуть вивезти дітей до Росії

Федоров наголосив, що окупанти влаштували справжній терор у Мелітополі. Зокрема знущаються з українських дітей.

Відучора у Мелітополі росіяни оголосили канікули й наших дітей намагаються вивезти до окупованого Криму, Краснодара або інших регіонів Росії,

– повідомив Федоров.

Також він уточнив, що окупанти вже чинили так на інших захоплених територіях. Зокрема, вивезли 300 дітей з Енергодара, Кам'янки й досі не повернули їх.

Як триває навчання в окупації

Мер окупованого Мелітополя також розповів, як вчаться діти у школах міста. За його словами, учні приходять до школи, окупанти їх обшукують. Під час уроків не можна виходити на вулицю. Батьків до шкіл не пускають.

Навіть вчителі, які стали колаборантами, наголосив Федоров, тікають з тимчасово окупованого Мелітополя. У місті вже закрили дві школи, бо нема кому викладати.

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Яка загалом ситуація у Мелітополі