Чимало зрадників серед освітян викрили на Харківщині. Днями в області виявили нові докази впровадження російської освіти на захопленій території.
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На Харківщині знайшли докази русифікації
На Харківщині прокурори вилучили чергові докази впровадження освіти РФ. Це були дипломи російського зразка та заробітна плата викладачам у рублях. Таким був результат огляду медичного коледжу у Вовчанську.
Правоохоронці також вилучили освітню програму за стандартами Росії і список для отримання російських сім-карт.
Окупанти так поспішали впровадити російську освіту на Харківщині, що забули власну мову. У дипломах є помилка: "професиональный колледж" вони вирішили писати з однією літерою "с",
– повідомили у прокуратурі.
Прокурори також вилучили речові докази, які використають у розслідуванні злочинів країни-агресора та колаборантів.
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Освітяни, які працювали з росіянами
Начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов розповів про колишніх освітян, які ставали на бік ворога та впроваджували освітній процес росіян. Росіяни знищували підручники, палили їх у котельнях.
Натомість упроваджували свої російські книжки, завозили їх, агітували про правильність освітнього процесу за російськими стандартами,
– зауважив Болвінов.
Освітяни з проукраїнською позицією
Він також додав, що на противагу освітянам-колаборантам на деокупованій частині Харківщини є вчителі, які ховали українські підручники в батареях, аби їх не спалили.
При цьому начальник слідчого управління поліції Харківської області наголосив, що усі злочинці будуть покарані. А тим освітянам, які не сприяли ворогу, висловив подяку.