Про це 24 каналу розповів начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов. Раніше повідомлялось про те, що на деокупованій частині Харківщини підірвався суддя.

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Освітяни, що працювали з росіянами

Болвінов зазначив, що дуже боляче дізнаватись про колишніх директорів навчальних закладів, колишніх освітян, які ставали на бік ворога та впроваджували освітній процес росіян. Росіяни знищували підручники, палили їх у котельнях.

Натомість упроваджували свої російські книжки, завозили їх, агітували про правильність освітнього процесу за російськими стандартами,

– зауважив начальник слідчого управління поліції Харківської області.

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Освітяни з проукраїнською позицією

Він продовжив, що на противагу освітянам, які сприяли цьому, є вчителі, які ховали українські підручники в батареях, аби їх не спалили. Є вчителі, які не перейшли на бік ворога і проявили справді проукраїнську позицію.

"Усі злочинці будуть притягнуті до відповідальності. І слова вдячності тим, хто не сприяв ворогу, хто відстоював проукраїнську позицію. На таких людях тримається Україна", – наголосив Болвінов.

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