Так, на Харківщині прокурори знайшли сліди нових злодіянь росіян. Вони є черговим доказом русифікації та впровадження російської освіти на захоплених українських землях.
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Росіяни "привласнили" Шевченка
Куп'янські прокурори разом із правоохоронцями вилучили докази впровадження російської освіти на Харківщині.
Так, 27 жовтня у с. Глушківка в ліцеї поліцейські вилучили російські підручники, накази, датовані періодом окупації. При цьому у кабінеті директора знайшли російський прапор.
Також знайшли чимало агітаційних плакатів із зображенням російських письменників різних часів.
Пропаганда Росії серед російських діячів "приписала" собі й українського поета Тараса Шевченка. На російськомовному плакаті портрет Кобзаря з написом "Щоденник вів російською мовою" (написано російською, – редакція),
– повідомили у прокуратурі.
На деокупованій частині Харківщини знайшли сотні російських підручників
- Начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що у деокупованому селищі міського типу Борова виявили близько 700 російських підручників. Книги знайшли у місцевій школі.
- Серед підручників були посібники з історії Росії, російської мови, а також суспільствознавства з російським триколором на обкладинці.
- Книги будуть використані як речові докази у справі проти колаборантів.
Важливо Терор триває: в окупованому Мелітополі росіяни перевіряють школярів
Яка ситуація із навчанням на окупованих територіях
- Школярам Бердянська, розповів мер Мелітополя Іван Федоров, педагоги-зрадники кажуть відмовитися від вивчення української мови та літератури. При цьому пропонують писати відповідні заяви.
- За словами мера Мелітополя, усі обіцянки гауляйтерів про те, що діти на окупованих територіях зможуть вивчати рідну мову, очікувано виявилися брехнею.
- Мер Мелітополя Іван Федоров в етері національного телемарафону також розповідав про те, школи у Мелітополі "охороняють" озброєні військові, здебільшого чеченці. Вранці після початку занять вони закривають заклади на замок. Батьків до будівлі не пускають. У кінці "навчального" дня після додаткової перевірки випускають учнів на вулицю.
- Також окупанти сотнями вивозять дітей до Росії, повідомив Федоров.
- Російські загарбники вивозять маленьких жителів Запоріжжя нібито у табори. Дітей переміщають до тимчасово окупованого Криму та Краснодарського краю Росії.
- Зокрема, неповнолітніх жителів Енергодару вже мали повернути додому. Втім, окупанти зателефонували батькам і наказали передати зимові речі. Міський голова Дмитро Орлов зазначив, що фактично маленькі українці стали заручниками російських терористів
- Також вчителі-колаборанти тікають зі шкіл окупованого Мелітополя. Мер Іван Федоров розповів, що зрадники відчули запах смаженого.
- В інших школах, у яких організували навчання за російською програмою, також не вистачає вчителів.
- За словами Федорова, у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни у школах щоранку обшукують учнів.