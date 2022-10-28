Так, в Харьковской области прокуроры нашли следы новых злодеяний россиян. Они – очередное доказательство русификации и внедрения российского образования на захваченных украинских землях.
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Россияне "присвоили" Шевченко
Купянские прокуроры вместе с правоохранителями изъяли доказательства введения российского образования в Харьковской области.
Так, 27 октября в с. Глушковка в лицее полицейские изъяли российские учебники, приказы, датированные периодом оккупации. При этом в кабинете директора обнаружили российский флаг.
Также нашли немало агитационных плакатов с изображением российских писателей разных времен.
Пропаганда России среди российских деятелей "приписала" себе и украинскому поэту Тарасу Шевченко. На русскоязычном плакате портрет Кобзаря с надписью "Дневник вел на русском языке" (написано на русском – редакция),
– сообщили в прокуратуре.
На деоккупированной части Харьковской области нашли сотни российских учебников
- Начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил, что в деоккупированном поселке городского типа Боровая обнаружили около 700 российских учебников. Книги были найдены в местной школе.
- Среди учебников были пособия по истории России, русскому языку, а также обществоведение с русским триколором на обложке.
- Книги будут использованы в качестве вещественных доказательств по делу против коллаборантов.
Важно Террор продолжается: в оккупированном Мелитополе россияне проверяют школьников
Какая ситуация с обучением на оккупированных территориях
- Школьникам Бердянска, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, педагоги-предатели говорят отказаться от изучения украинского языка и литературы. При этом предлагается писать соответствующие заявления.
- По словам мэра Мелитополя, все обещания гауляйтеров о том, что дети на оккупированных территориях смогут учить родной язык, ожидаемо оказались ложью.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона также рассказывал о том, что школы в Мелитополе "охраняют" вооруженные военные, в основном чеченцы. Утром после начала занятий они закрывают заведения на замок. Родителей в здание не пускают. В конце "учебного" дня после дополнительной проверки выпускают учащихся на улицу.
- Также оккупанты сотнями вывозят детей в Россию, сообщил Федоров.
- Российские захватчики вывозят маленьких жителей Запорожья в лагеря. Детей перемещают во временно оккупированный Крым и Краснодарский край России.
- В частности, несовершеннолетних жителей Энергодара уже должны были вернуть домой. Впрочем, оккупанты позвонили родителям и приказали передать зимние вещи. Мэр Дмитрий Орлов отметил, что фактически маленькие украинцы стали заложниками российских террористов
- Также учителя-коллаборанты бегут из школ оккупированного Мелитополя. Мэр Иван Федоров рассказал, что предатели почувствовали запах жареного.
- В других школах, в которых организовали обучение по российской программе, тоже не хватает учителей.
- По словам Федорова, во временно оккупированном Мелитополе россияне в школах каждое утро обыскивают учащихся.