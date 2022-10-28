Да, не имеют покоя и ученики в школах. Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона рассказал, что дети каждое утро проходят проверку.

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Школьников в Мелитополе обыскивают

По словам Федорова, во временно оккупированном Мелитополе россияне в школах каждое утро обыскивают учащихся.

Начало уроков было перенесено на пол часа. Все для того, чтобы обыскать детей: не принесли ли что-то с собой, что не нравится русским, в школу,

– отметил Федоров.

Он также добавил, что учителя-коллаборанты, которые согласились работать по российским программам, бегут из города. Да, в школе №13 уже некому преподавать: сбежали даже секретари и завхозы. Школу закрыли.

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Россияне уничтожили школу и детсад на Херсонщине

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что россияне уничтожили Новокалужский учебно-воспитательный комплекс. Он объединял школу и детский сад.

На школьном дворе – воронки от снарядов. В здании взрывными волнами выбиты окна и двери. Она разрушена на 35 – 40%.

Здесь более 30 лет учили и воспитывали детей. В 2022 году, до полномасштабного нападения России, за партами получали знания 42 школьника. В детсаду познавали мир 12 воспитанников. УВК активно развивался, добавил глава Херсонщины.

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Какая ситуация с обучением на оккупированных территориях