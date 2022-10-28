Да, не имеют покоя и ученики в школах. Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона рассказал, что дети каждое утро проходят проверку.
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Школьников в Мелитополе обыскивают
По словам Федорова, во временно оккупированном Мелитополе россияне в школах каждое утро обыскивают учащихся.
Начало уроков было перенесено на пол часа. Все для того, чтобы обыскать детей: не принесли ли что-то с собой, что не нравится русским, в школу,
– отметил Федоров.
Он также добавил, что учителя-коллаборанты, которые согласились работать по российским программам, бегут из города. Да, в школе №13 уже некому преподавать: сбежали даже секретари и завхозы. Школу закрыли.
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Россияне уничтожили школу и детсад на Херсонщине
- Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что россияне уничтожили Новокалужский учебно-воспитательный комплекс. Он объединял школу и детский сад.
- На школьном дворе – воронки от снарядов. В здании взрывными волнами выбиты окна и двери. Она разрушена на 35 – 40%.
- Здесь более 30 лет учили и воспитывали детей. В 2022 году, до полномасштабного нападения России, за партами получали знания 42 школьника. В детсаду познавали мир 12 воспитанников. УВК активно развивался, добавил глава Херсонщины.
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Какая ситуация с обучением на оккупированных территориях
- Школьникам Бердянска, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, педагоги-предатели говорят отказаться от изучения украинского языка и литературы. При этом предлагается писать соответствующие заявления.
- По словам мэра Мелитополя, все обещания гауляйтеров о том, что дети на оккупированных территориях смогут учить родной язык, ожидаемо оказались ложью.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона также рассказывал о том, что школы в Мелитополе "охраняют" вооруженные военные, в основном чеченцы. Утром после начала занятий они закрывают заведения на замок. Родителей в здание не пускают. В конце "учебного" дня после дополнительной проверки выпускают учащихся на улицу.
- Также оккупанты сотнями вывозят детей в Россию, сообщил Федоров.
- Российские захватчики вывозят маленьких жителей Запорожья в лагеря. Детей перемещают в временно оккупированный Крым и Краснодарский край России.
- В частности, несовершеннолетних жителей Энергодара уже должны были вернуть домой. Впрочем, оккупанты позвонили родителям и приказали передать зимние вещи. Мэр Дмитрий Орлов отметил, что фактически маленькие украинцы стали заложниками российских террористов
- Также учителя-коллаборанта бегут из школ оккупированного Мелитополя. Мэр Иван Федоров рассказал, что предатели почувствовали запах жареного.
- В других школах, в которых организовали обучение по российской программе, тоже не хватает учителей.