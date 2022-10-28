На этот раз россияне разрушили учебное заведение на Херсонщине. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич показал последствия "денацификации".

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Россияне разрушили школу и детсад на Херсонщине

Мишенью россиян в Херсонской области стал Новокалужский учебно-воспитательный комплекс. Образование, по словам Янушевича, объединило школу и детский сад. Здесь более 30 лет учили и воспитывали детей. В 2022 году, до полномасштабного нападения России, за партами получали знания 42 школьника. В детсаду познавали мир 12 воспитанников.

УВК активно развивался, добавил глава Херсонщины. Во время внедрения "Новой украинской школы" начальные классы снабдили интерактивными досками. Каждый учитель получил ноутбук. В школе обустроили и современный компьютерный класс.

Больше здесь не звучат детские голоса. На школьном дворе – воронки от снарядов. В здании взрывными волнами выбиты окна и двери. 35 – 40% разрушений – таковы последствия "порядка" российских оккупантов,
– сообщил Янушевич.

Россияне разрушили Новокалужский учебно-воспитательный комплекс: видео

https://www.facebook.com/100084320253840/videos/655796199468323/

При этом глава Херсонщины пообещал, что в области непременно восстановят каждое разрушенное учебное заведение.

Важно Учителя-изменники в Запорожье заставляют детей отказаться от украинского языка

Какая ситуация с обучением на оккупированных территориях

  • Школьникам Бердянска, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, педагоги-изменники говорят отказаться от изучения украинского языка и литературы. При этом предлагается писать соответствующие заявления.
  • По словам мэра Мелитополя, все обещания гауляйтеров о том, что дети на оккупированных территориях смогут учить родной язык, ожидаемо оказались ложью.
  • Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона также рассказывал о том, что школы в Мелитополе "охраняют" вооруженные военные, в основном чеченцы. Утром после начала занятий они закрывают заведения на замок. Родителей в здание не пускают. В конце "учебного" дня после дополнительной проверки выпускают учащихся на улицу.
  • Также оккупанты сотнями вывозят детей в Россию, сообщил Федоров.
  • Российские захватчики вывозят маленьких жителей Запорожья в лагеря. Детей перемещают в временно оккупированный Крым и Краснодарский край России.
  • В частности, несовершеннолетних жителей Энергодара уже должны были вернуть домой. Впрочем, оккупанты позвонили родителям и приказали передать зимние вещи. Мэр Дмитрий Орлов отметил, что фактически маленькие украинцы стали заложниками российских террористов
  • Также учителя-коллаборанта бегут из школ оккупированного Мелитополя. Мэр Иван Федоров рассказал, что предатели почувствовали запах жареного.
  • В других школах, в которых организовали обучение по российской программе, тоже не хватает учителей.