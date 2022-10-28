На этот раз россияне разрушили учебное заведение на Херсонщине. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич показал последствия "денацификации".
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Россияне разрушили школу и детсад на Херсонщине
УВК активно развивался, добавил глава Херсонщины. Во время внедрения "Новой украинской школы" начальные классы снабдили интерактивными досками. Каждый учитель получил ноутбук. В школе обустроили и современный компьютерный класс.
Больше здесь не звучат детские голоса. На школьном дворе – воронки от снарядов. В здании взрывными волнами выбиты окна и двери. 35 – 40% разрушений – таковы последствия "порядка" российских оккупантов,
– сообщил Янушевич.
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При этом глава Херсонщины пообещал, что в области непременно восстановят каждое разрушенное учебное заведение.
Важно Учителя-изменники в Запорожье заставляют детей отказаться от украинского языка
Какая ситуация с обучением на оккупированных территориях
- Школьникам Бердянска, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, педагоги-изменники говорят отказаться от изучения украинского языка и литературы. При этом предлагается писать соответствующие заявления.
- По словам мэра Мелитополя, все обещания гауляйтеров о том, что дети на оккупированных территориях смогут учить родной язык, ожидаемо оказались ложью.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона также рассказывал о том, что школы в Мелитополе "охраняют" вооруженные военные, в основном чеченцы. Утром после начала занятий они закрывают заведения на замок. Родителей в здание не пускают. В конце "учебного" дня после дополнительной проверки выпускают учащихся на улицу.
- Также оккупанты сотнями вывозят детей в Россию, сообщил Федоров.
- Российские захватчики вывозят маленьких жителей Запорожья в лагеря. Детей перемещают в временно оккупированный Крым и Краснодарский край России.
- В частности, несовершеннолетних жителей Энергодара уже должны были вернуть домой. Впрочем, оккупанты позвонили родителям и приказали передать зимние вещи. Мэр Дмитрий Орлов отметил, что фактически маленькие украинцы стали заложниками российских террористов
- Также учителя-коллаборанта бегут из школ оккупированного Мелитополя. Мэр Иван Федоров рассказал, что предатели почувствовали запах жареного.
- В других школах, в которых организовали обучение по российской программе, тоже не хватает учителей.