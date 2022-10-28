На этот раз россияне разрушили учебное заведение на Херсонщине. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич показал последствия "денацификации".

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Россияне разрушили школу и детсад на Херсонщине

Мишенью россиян в Херсонской области стал Новокалужский учебно-воспитательный комплекс. Образование, по словам Янушевича, объединило школу и детский сад. Здесь более 30 лет учили и воспитывали детей. В 2022 году, до полномасштабного нападения России, за партами получали знания 42 школьника. В детсаду познавали мир 12 воспитанников.

УВК активно развивался, добавил глава Херсонщины. Во время внедрения "Новой украинской школы" начальные классы снабдили интерактивными досками. Каждый учитель получил ноутбук. В школе обустроили и современный компьютерный класс.

Больше здесь не звучат детские голоса. На школьном дворе – воронки от снарядов. В здании взрывными волнами выбиты окна и двери. 35 – 40% разрушений – таковы последствия "порядка" российских оккупантов,

– сообщил Янушевич.

Россияне разрушили Новокалужский учебно-воспитательный комплекс: видео

https://www.facebook.com/100084320253840/videos/655796199468323/

При этом глава Херсонщины пообещал, что в области непременно восстановят каждое разрушенное учебное заведение.

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