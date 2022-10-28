Цього разу росіяни зруйнували заклад освіти на Херсонщині. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич показав наслідки "денацифікації".
Читайте Усі звільняються: учителі-колаборанти масово тікають зі шкіл на Запоріжжі
Росіяни зруйнували школу та дитсадок на Херсонщині
Мішенню росіян на Херсонщині став Новокалузький навчально-виховний комплекс. Освітній заклад, за словами Янушевича, об'єднав школу та дитячий садочок. Тут понад 30 років навчали та виховували дітей.
У 2022 році, до повномасштабного нападу Росії, за партами здобували знання 42 школярі. У дитсадку пізнавали світ 12 вихованців. НВК активно розвивався, додав очільник Херсонщини.
Під час впровадження "Нової української школи" початкові класи забезпечили інтерактивними дошками. Кожен учитель отримав ноутбук. У школі облаштували й сучасний комп'ютерний клас.
Більше тут не лунають дитячі голоси. На шкільному подвір'ї – вирви від снарядів. У будівлі вибуховими хвилями вибиті вікна та двері. 35 – 40% руйнувань – такі наслідки "порядкування" російських окупантів,
– повідомив Янушевич.
Росіяни зруйнували Новокалузький навчально-виховний комплекс: відео
При цьому очільник Херсонщини пообіцяв, що в області неодмінно відновлять кожен зруйнований заклад освіти.
Важливо Вчителі-зрадники на Запоріжжі змушують дітей відмовитися від української мови
Яка ситуація із навчанням на окупованих територіях
- Школярам Бердянська, розповів мер Мелітополя Іван Федоров, педагоги-зрадники кажуть відмовитися від вивчення української мови та літератури. При цьому пропонують писати відповідні заяви.
- За словами мера Мелітополя, усі обіцянки гауляйтерів про те, що діти на окупованих територіях зможуть вивчати рідну мову, очікувано виявилися брехнею.
- Мер Мелітополя Іван Федоров в етері національного телемарафону також розповідав про те, школи у Мелітополі "охороняють" озброєні військові, здебільшого чеченці. Вранці після початку занять вони закривають заклади на замок. Батьків до будівлі не пускають. У кінці "навчального" дня після додаткової перевірки випускають учнів на вулицю.
- Також окупанти сотнями вивозять дітей до Росії, повідомив Федоров.
- Російські загарбники вивозять маленьких жителів Запоріжжя нібито у табори. Дітей переміщають до тимчасово окупованого Криму та Краснодарського краю Росії.
- Зокрема, неповнолітніх жителів Енергодару вже мали повернути додому. Втім, окупанти зателефонували батькам і наказали передати зимові речі. Міський голова Дмитро Орлов зазначив, що фактично маленькі українці стали заручниками російських терористів
- Також вчителі-колаборанти тікають зі шкіл окупованого Мелітополя. Мер Іван Федоров розповів, що зрадники відчули запах смаженого.
- В інших школах, у яких організували навчання за російською програмою, також не вистачає вчителів.