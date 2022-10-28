Цього разу росіяни зруйнували заклад освіти на Херсонщині. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич показав наслідки "денацифікації".

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Росіяни зруйнували школу та дитсадок на Херсонщині

Мішенню росіян на Херсонщині став Новокалузький навчально-виховний комплекс. Освітній заклад, за словами Янушевича, об'єднав школу та дитячий садочок. Тут понад 30 років навчали та виховували дітей.

У 2022 році, до повномасштабного нападу Росії, за партами здобували знання 42 школярі. У дитсадку пізнавали світ 12 вихованців. НВК активно розвивався, додав очільник Херсонщини.

Під час впровадження "Нової української школи" початкові класи забезпечили інтерактивними дошками. Кожен учитель отримав ноутбук. У школі облаштували й сучасний комп'ютерний клас.

Більше тут не лунають дитячі голоси. На шкільному подвір'ї – вирви від снарядів. У будівлі вибуховими хвилями вибиті вікна та двері. 35 – 40% руйнувань – такі наслідки "порядкування" російських окупантів,

– повідомив Янушевич.

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При цьому очільник Херсонщини пообіцяв, що в області неодмінно відновлять кожен зруйнований заклад освіти.

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