Об этом 24 каналу рассказал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов. Ранее сообщалось о том, что на деоккупированной части Харьковщины подорвался судья.
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Педагоги, которые работали с россиянами
Болвинов отметил, что очень больно узнавать бывших директоров учебных заведений, бывших педагогов, которые становились на сторону врага и внедряли образовательный процесс россиян. Русские уничтожали учебники, жгли их в котельных.
Вместо этого внедряли свои российские книги, завозили их, проводили агитацию о правильности образовательного процесса по российским стандартам,
– заметил начальник следственного управления полиции Харьковской области.
Болвинов о том, как учителя хранили украинские ценности на деоккупированной Харьковщине: смотрите видео
Педагоги с проукраинской позицией
Он продолжил, что в противоположность просвещенцам, способствовавшим этому, есть учителя, которые прятали украинские учебники в батареях, чтобы их не сожгли. Есть учителя, которые не перешли на сторону врага и показали действительно проукраинскую позицию.
"Все преступники будут привлечены к ответственности. И слова благодарности тем, кто не способствовал врагу, кто отстаивал проукраинскую позицию. На таких людях держится Украина", – подчеркнул Болвинов.
Новости Харьковщины: последние события
- После деоккупации Вооруженными Силами населенных пунктов в Харьковской области начали появляться сообщения о том, какие преступления совершали россияне на неподконтрольных Киеву территориях. В Министерстве внутренних дел прокомментировали зверства оккупантов в Балаклее.
- Оккупанты не только терроризируют педагогов и заставляют их учить детей по российской программе, но и присваивают наших поэтов. Уже добрались и до Шевченко.
- В ходе оккупации на территории опытной обсерватории в Чугуевском районе находились российские военные. Они повредили оборудование и разрушили постройки радиотелескопа декаметровых волн УТР-2.