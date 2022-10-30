Трагический случай произошел в поселке Борщевая Харьковской области, который длительное время был в оккупации. Судья был 1980 года рождения.

Кстати Вблизи Изюма подорвался автомобиль ГСЧС: есть жертва

Коллектив Верховного Суда выразил искренние соболезнования родным, близким и коллегам Дмитрия Константинова.

На Харьковщине – высокая минная опасность

Минная опасность в Харьковской области остается очень высокой, особенно на деоккупированных территориях. Людям необходимо быть максимально осторожными и не ходить в районы, которые еще не проверили саперы:

леса,

лесополосы,

поля,

некоторые обочины дорог.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал ни в коем случае не касаться подозрительных или незнакомых предметов. Гибель судьи – не первый подобный случай.

К примеру, в освобожденной Балаклее на мине подорвалась карета скорой помощи, в результате чего погиб водитель.

26 октября на деоккупированной территории Харьковщины на мине также подорвался служебный автомобиль ГСЧС.

Такие инциденты были не только в Харьковской области. В Сумской области на вражеской мине подорвалось авто "Укртелекома". Погиб водитель автомобиля, а 3 пассажира оказались в больнице.

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