Трагічний випадок стався в селищі Борщова Харківської області, яке тривалий час було в окупації. Суддя був з 1980 року народження.
До речі Поблизу Ізюма підірвалося авто ДСНС: є жертва
Колектив Верховного Суду висловив щирі співчуття рідним, близьким і колегам Дмитра Константинова.
На Харківщині – висока мінна небезпека
Мінна небезпека в Харківській області залишається дуже високою, особливо на деокупованих територіях. Людям необхідно бути максимально обережними й не ходити в райони, які ще не перевірили сапери:
- ліси,
- лісосмуги,
- поля,
- деякі узбіччя доріг.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав в жодному разі не торкатися підозрілих або незнайомих предметів. Загибель судді – не перший схожий випадок.
- Наприклад, у звільненій Балаклії на міні підірвалася карета швидкої допомоги, внаслідок чого загинув водій.
- 26 жовтня на деокупованій території Харківщини на міні також підірвався службовий автомобіль ДСНС.
Такі інциденти були не тільки на Харківщині. У Сумській області на ворожій міні підірвалося авто "Укртелекому". Загинув водій автомобіля, а 3 пасажирів опинилися в лікарні.
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