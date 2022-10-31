Немало предателей среди педагогов разоблачили на Харьковщине. На днях в области обнаружили новые доказательства внедрения российского образования на захваченной территории.

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В Харьковской области нашли доказательства русификации

В Харьковской области прокуроры изъяли очередные доказательства внедрения образования РФ. Это были дипломы русского эталона и зарплата преподавателям в рублях. Таков был результат осмотра медицинского колледжа в Волчанске.

Правоохранители также изъяли образовательную программу по стандартам России и список для получения российских сим-карт.

Оккупанты так спешили внедрить российское образование на Харьковщине, что забыли свой язык. В дипломах есть ошибка: "профессиональный колледж" они решили писать с одной буквой "с",
– сообщили в прокуратуре.

Прокуроры также изъяли доказательства, которые используют в расследовании преступлений страны-агрессора и коллаборантов.

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Педагоги, работавшие с россиянами

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов рассказал о бывших педагогах, которые становились на сторону врага и внедряли образовательный процесс россиян. Русские уничтожали учебники, жгли их в котельных.

Вместо этого внедряли свои российские книги, завозили их, агитировали о правильности образовательного процесса по российским стандартам,
– заметил Болвинов.

Педагоги с проукраинской позицией

Он также добавил, что в противовес педагогам-коллаборантам на деоккупированной части Харьковщины есть учителя, которые прятали украинские учебники в батареях, чтобы их не сожгли.

При этом начальник следственного управления полиции Харьковской области подчеркнул, что все преступники будут наказаны. А тем педагогам, которые не способствовали врагу, выразил благодарность.