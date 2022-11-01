Мэр временно оккупированного Мелитополя в эфире национального телемарафона рассказал, как россияне издеваются над украинскими детьми. А также сообщил, что оккупанты собираются их вывозить в Россию.

Важно Террор по отношению к детям усиливается: Федоров объяснил, почему россияне обыскивают учеников перед уроками

Оккупанты хотят вывезти детей в Россию

Федоров подчеркнул, что оккупанты устроили настоящий террор в Мелитополе. В частности, издеваются над украинскими детьми.

Со вчерашнего дня в Мелитополе россияне объявили каникулы и наших детей пытаются вывезти в оккупированный Крым, Краснодар или другие регионы России,

– сообщил Федоров.

Также он уточнил, что оккупанты уже поступали так на других захваченных территориях. В частности, вывезли 300 детей из Энергодара, Каменки до сих пор не вернули их.

Как идет обучение в оккупации

Мэр оккупированного Мелитополя рассказал, как учатся дети в школах города. По его словам, учащиеся приходят в школу, оккупанты их обыскивают. На уроках нельзя выходить на улицу. Родителей в школы не пускают.

Даже учителя, ставшие коллаборантами, подчеркнул Федоров, бегут из временно оккупированного Мелитополя. В городе уже закрыли две школы, потому что некому преподавать.

Читайте В Харьковской области нашли российские дипломы и зарплату в рублях, которую платили учителям

Какая ситуация в Мелитополе в целом