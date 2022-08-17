Наразі немає деталей про наслідки вибуху. Ймовірно, до нього можуть бути причетні українські партизани.

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Вибух чули у різних районах Мелітополя

Сильний вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя. Тут, нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів. Чекаємо на подробиці щодо втрат серед росіян. Слава ЗСУ,

– наголосив мер Мелітополя Іван Федоров.

За даними місцевих телеграм-каналів, вибух був один, але чули його в різних районах Мелітополя. Епіцентр звуку був біля зеленої поліклініки, де й розташована одна з комендатур.

У місті практично щодня лунають вибухи

16 серпня у Мелітополі також було "гучно". 2 вибухи пролунали у районі підстанції, а після того окупанти залишилися без ефірного мовлення. Федоров казав, що пошкоджень міг зазнати транзитний кабель.

Українські партизани дуже добре працюють в Мелітополі. Тепер там щось підривається ледь не щодня. російські військові з переляку вже почали вивозити свої сім'ї назад у росію. Крім того, вони посилили фільтрації населення. Тепер людей перевіряють усюди – вдома, на вулицях.

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Втрати росії на війні проти України

Станом на ранок 17 серпня Збройні Сили України ліквідували вже 44,1 тисячі російських окупантів. Лише за минулу добу вони знищили 200 окупантів. російська армія активно позбувається й техніки. Найбільше особового складу й техніки окупанти втратили на Донецькому та Харківському напрямках. Загалом ворог позбувся в Україні:

1886 танків;

4162 бойових броньованих машин;

993 артилерійських систем;

263 РСЗВ;

136 засобів ППО;

233 літаків;

196 гелікоптерів;

792 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

190 крилатих ракет;

15 кораблів та катерів;

3054 одиниці автомобільної техніки;

93 одиниці спеціальної техніки.

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