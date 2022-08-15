Про ситуацію у Мелітополі розповів мер міста Іван Федоров. Це відбулося в ефірі національного телемарафону.

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Українські партизани на окупованих територіях роблять все для того, щоб ворог не почувався комфортно на нашій землі. За словами Федорова, почалася міграція окупантів з Херсона до Мелітополя.

Після того, як ЗСУ активно відпрацювали минулий тиждень, російські військові вивозять свої сім'ї і з Мелітополя. Ми це чітко бачимо. Є погана новина для місцевих мешканців – проводяться масові "фільтрації". Просто в будинках та на вулицях,

– розповів Федоров.

Так, підрив сервісного центру у Мелітополі зняли на відео з вікон будинку, який був розташований навпроти. Після того, як відео опублікували в інтернеті, будинок оточили. росіяни намагалися знайти людину, яка знімала. Однак за словами Федорова, ворог нікого не знайшов, бо цієї людини вже не було там.

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Нещодавно партизани підірвали залізничний міст у Мелітополі, який був важливий для ворога. Це стало серйозним ударом для росіян, адже вони використовували Мелітополь як логістичний центр для перевезення техніки на Запоріжжя та Херсонщину.

Зранку 12 серпня у Мелітополі прогримів потужний вибух. Згодом мер повідомив, що це партизани "підсмажили" колаборанта олега шостака, який відповідає за пропагандистські ЗМІ. Унаслідок вибуху зрадник постраждав.

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