Вибух пролунав у мікрорайоні Мелітополя – в одному з дворів вулиці Гоголя.

До теми Дрижали всі вікна: мер розповів деталі потужного вибуху в Мелітополі

Що відомо про джерело вибуху

За попередніми даними, у місті спрацював саморобний вибуховий пристрій. Згідно зі словами місцевих жителів, після вибуху в напрямок мікрорайону поїхали швидкі.

Нагадаю, що рух опору пильно стежить за колаборантами, знає кожного в обличчя і по імені. Й нікого не залишить без належної уваги,

– розповів мер міста Іван Федоров.

Полювання триває: окупанти заметушилися

Місцеве видання теж повідомляє, що зранку у Мелітополі місцеві жителі чули потужний вибух й російські загарбники заметушилися. Згідно з інформацією ЗМІ, попрацювали партизани.