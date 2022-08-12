Вибух пролунав у мікрорайоні Мелітополя – в одному з дворів вулиці Гоголя.
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Що відомо про джерело вибуху
За попередніми даними, у місті спрацював саморобний вибуховий пристрій. Згідно зі словами місцевих жителів, після вибуху в напрямок мікрорайону поїхали швидкі.
Нагадаю, що рух опору пильно стежить за колаборантами, знає кожного в обличчя і по імені. Й нікого не залишить без належної уваги,
– розповів мер міста Іван Федоров.
Полювання триває: окупанти заметушилися
Місцеве видання теж повідомляє, що зранку у Мелітополі місцеві жителі чули потужний вибух й російські загарбники заметушилися. Згідно з інформацією ЗМІ, попрацювали партизани.
Мелітопольські партизани не дають спокійно жити окупантам. Сьогодні вранці прогримів одиничний потужний вибух десь о 8:15,
– мовиться у повідомленні.
Подробиці інциденту
Журналісти встановили, що спрацювала вибухівка у дворі по вулиці Гоголя 132, неподалік спортивного клубу "Атлетичний цех", власником якого є колаборант Дмитро Хасай.
Щоправда, внаслідок вибухової хвилі уламки потрапили у вікна деяких мешканців. Чи є постраждалі цивільні або ж окупанти наразі невідомо.
Зауважимо, що за словами мера міста у Мелітополі українські партизани відкрили полювання на організаторів псевдореферендуму у Запорізькій області. Федоров наголосив, що ніякого псевдореферендуму у регіоні буде.
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