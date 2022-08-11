ЗСУ атакували вороже лігво в окупованому Мелітополі

Деталі потужного вибуху розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, вечірній вибух прогримів у центрі Мелітополя поруч з колишнім заводом, який розташований на вулиці Інтеркультурній.

До речі Партизани у Мелітополі відкрили полювання на організаторів псевдореферендуму, – мер

Як зазначив Іван Федоров, вибух стався поруч з тим місце, де останні тижні розташована псевдоорганізація окупантів "мрео".

Цей вибух було дуже добре чутно в центральних районах всього міста, що дрижали всі вікна,

– розповів мелітопольський мер.

Іван Федоров зазначив, що наразі немає підтвердження, що саме вибухнуло. Окрім того, немає підтвердження по кількості жертв.

"Але точно розуміємо, що там було сконцентроване вороже лігво з його псевдоструктурами", – резюмував він.

Яка ситуація в окупованому Мелітополі

Українські сили оборони регулярно завдають ударів по складах і позиціях росіяни в захопленому Мелітополі. Зокрема, ввечері 10 серпня Іван Федоров інформував, що в місті четвертий вечір поспіль лунають вибухи.

Окрім того, гаряче для окупантів було 9 серпня в Кирилівці, що під Мелітополем: там пролунало два вибухи. Ще одна пекельна ніч для ворогів у Мелітополі сталася 8 серпня, внаслідок чого були поранені та вбиті окупанти.

Іван Федоров підтверджував інформацію про атаку по окупантах. Наші захисники ліквідували сотню російських окупантів, які перебували у тимчасово облаштованих казармах. Крім того, росіяни зазнали серйозних втрат у техніці.

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