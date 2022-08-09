Відповідну інформацію повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Перед цим ЗМІ писали, що під Мелітополем "відправили на концерт кобзона "членів комісії з референдуму".

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Під Мелітополем знову пролунали вибухи

️Іван Федоров повідомив, що 9 серпня виявилось особливо "спекотним" не тільки в українському Криму, а й в українській Кирилівці.

"Бавовна" для окупантів на узбережжі Азовського моря, куди росіяни ще місяць тому звозили свою військову техніку в надії, що там ЗСУ до неї не дістануть. Сподіваємось все ж дістали,

– пояснив Федоров.

Він також додав, що:

зафіксовано принаймні два вибухи;

орієнтовно о 22:14 9 шквал густого диму вже протягом двох годин.

Станом на 22:14 9 серпня він повідомив, що влада чекає на детальну інформацію.

Коротко про вибухи в Мелітополі

9 серпня ЗМІ повідомили, що під Мелітополем ліквідували так званих "членів комісій з підговки голосування". Журналісти повідомили, що в ніч проти 8 серпня двох колаборанток із Михайлівського району виявили партизани. Попередньо – одна загинула, одна – постраждала.

У ніч проти 9 серпня окупанти в Мелітополі також мали втрати. Зокрема, у місті люди почули щонайменше 10 вибухів. Точне місце не назвали, проте повідомили – були поранені та вбиті вороги.

Ще 8 серпня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що після вибухів вороги відчули, що таке смерть.

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