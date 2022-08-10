Соответствующую информацию сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Перед этим СМИ писали, что под Мелитополем "отправили на концерт кобзона" членов комиссии по референдуму .

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Под Мелитополем снова раздались взрывы

Иван Федоров сообщил, что 9 августа оказалось особенно "жарким" не только в украинском Крыму, но и в украинской Кирилловке.

"Хлопок" для кафиров на побережье Азовского моря, куда россияне еще месяц назад свозили свою военную технику в надежде, что там ВСУ к ней не достанут. Надеемся все же достали,

– объяснил Федоров.

Он также добавил, что:

зафиксировано по меньшей мере два взрыва;

ориентировочно в 22:14 9 шквал густого дыма уже в течение двух часов.

По состоянию на 22:14 9 августа он сообщил, что власти ждут подробную информацию.

Кратко о взрывах в Мелитополе

9 августа СМИ сообщили, что под Мелитополем ликвидировали так называемых "членов комиссий по подговке голосования". Журналисты сообщили, что в ночь на 8 августа двух коллаборанток из Михайловского района обнаружили партизаны. Предварительно – одна погибла, одна – пострадала.

В ночь на 9 августа оккупанты в Мелитополе также имели потери . В частности, в городе люди услышали не менее 10 взрывов. Точное место не назвали, однако сообщили – ранены и убиты враги.

Еще 8 августа мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что после взрывов враги почувствовали, что такое смерть .

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