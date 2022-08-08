Про це розповів міський голова Іван Федоров. За його словами, російським окупантам у Мелітополі наразі неспокійно.

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У Мелітополі чують вибухи

Федоров розповів, що черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним.

В західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів. Віримо в ЗСУ та чекаємо на гарні новини для українців й нищівні для рашистів,

– зауважив міський голова.

Нагадаємо, що вночі цього ж дня в Мелітополі також повідомляли про потужні вибухи. За словами місцевих жителів, вони лунали на території аеродрому та колишнього заводу РЕХМА.

Пізніше російські пропагандисти підтвердили інформацію про чергову "бавовну". За їхніми словами, системам протиповітряної оборони окупантів навіть вдалося збити 2 ракети.

Попри це, втрати загарбників були досить великими. Федоров розповів, що вдалося ліквідувати приблизно 100 російських солдатів, які перебували у тимчасових казармах. Також згоріла значна кількість їхньої техніки.

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