Об этом рассказал мэр Иван Федоров. По его словам, российским оккупантам в Мелитополе пока неспокойно.
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В Мелитополе слышат взрывы
Федоров рассказал, что очередной вечер для российских военных перестает быть спокойным.
В западной части Мелитополя слышно уже около 10 мощных взрывов. Верим в ВСУ и ждем хорошие новости для украинцев и сокрушительные для рашистов,
– заметил городской голова.
Напомним, что ночью в этот же день в Мелитополе также сообщали о мощных взрывах. По словам местных жителей, они звучали на территории аэродрома и бывшего завода РЕХМА.
Позже российские пропагандисты подтвердили информацию об очередном "хлопке". По их словам, системам противовоздушной обороны оккупантов даже удалось сбить 2 ракеты.
Несмотря на это, потери захватчиков были достаточно велики. Федоров рассказал, что удалось ликвидировать около 100 российских солдат, находившихся во временных казармах. Также сгорело значительное количество их техники.
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