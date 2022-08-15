Про це в етері загальнонаціонального телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє 24 канал. За його словами, після підриву мосту окупанти просто не знають, що робити.

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Які наслідки знищення мосту

Іван Федоров зазначив, що росія використовує Мелітополь як логістичний центр для перевезення техніки та боєприпасів на Запоріжжя та Херсонщину. Основні перевезення відбуваються саме залізницею. Тому, як зауважує мер, підрив мосту є серйозним ударом по окупантах. Федоров підкреслив, що залізничні перевезення є першою ціллю партизанів.

Черговий міст було підірвано у ніч проти неділі і вороги дотепер не можуть його поновити й навіть не можуть зрозуміти, що з цим робити, тому що розбирають завали,

– розповів Федоров.

Мер наголосив, що головною метою підриву мостів є припинення постачання зброї та боєприпасів зі сторони окупантів. Крім того, дії українських партизанів є черговим сигналом для окупантів й нагадуванням, що їм на українській землі точно не буде комфортно.

Удари по мостах на Херсонщині дають результат

Поки партизани підривають мости у Мелітополі, ЗСУ знищують переправи на Херсонщині, щоб створити максимально несприятливе середовище для ворога. Наші військові вразили всі 4 переправи на тимчасово окупованій території області:

Антонівський міст;

Антонівський залізничний міст;

Дар'ївський міст через річку Інгулець;

міст біля Каховської ГЕС.

Після пошкодження мостів та серії точних ударів по складах на тимчасово окупованій території, російські командири в паніці почали втікати з правого берега Херсонщини.

Водночас ЗСУ 14 серпня "закріпили результат" і вкотре вдарили по Антонівському мосту – щоб остаточно зробити його непроїзним.