О ситуации в Мелитополе рассказал мэр Иван Федоров. Это произошло в эфире национального телемарафона.

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Украинские партизаны на оккупированных территориях делают все для того, чтобы враг не чувствовал себя комфортно на нашей земле. По словам Федорова, началась миграция оккупантов из Херсона в Мелитополь.

После того, как ВСУ активно отработали прошлую неделю, российские военные вывозят свои семьи и из Мелитополя. Мы это ясно видим. Есть плохая новость для местных жителей – проводятся массовые "фильтрации". Просто в домах и на улицах,

– рассказал Федоров.

Так, подрыв сервисного центра в Мелитополе сняли на видео с окон дома, расположенного напротив. После того, как видео было опубликовано в интернете, дом окружили. россияне пытались найти снимавшего человека. Однако, по словам Федорова, враг никого не нашел, потому что этого человека уже не было там.

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Недавно партизаны взорвали железнодорожный мост в Мелитополе, который был важен для врага. Это стало серьезным ударом для россиян, ведь они использовали Мелитополь как логистический центр для перевозки техники в Запорожье и Херсоне.

Утром 12 августа в Мелитополе прогремел мощный взрыв. Впоследствии мэр сообщил, что это партизаны "поджарили" коллаборанта олега шестака, отвечающего за пропагандистские СМИ. В результате взрыва предатель пострадал.

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