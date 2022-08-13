оккупанты собирают с родителей в детсадах Мелитополя странные расписки

россияне ставят в детсадах условия – собирают с родителей странные расписки. В них говорится, что "за жизнь и здоровье ответственности не несем".

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Поскольку российские оккупанты постоянно прикрываются детьми, по решению руководителя ЗОВА Александра Старуха, школы и детские сады на временно оккупированных территориях функционировать не должны.

Впрочем, несмотря на запрет, ряд детских садов коллаборанты в городе открыли. Но воспитатели для того чтобы подстраховать себя на случай гибели ребенка, собирают с родителей странные расписки.

Мать одного из детей рассказала, что у нее, к счастью, есть работа, но ребенка оставить не с кем. Поэтому отвела дочь в детский сад.

Мне сразу поставили условие, что я должна написать расписку, в которой фактически даю согласие на то, что воспитатели и все сотрудники коллектива не несут никакой ответственности за жизнь и здоровье моего ребенка,

– возмущается женщина.

Она подчеркнула, что это все равно, что оставить дочь на улице и попросить кого-нибудь присмотреть. Там тоже никто никакой ответственности не будет нести.

К слову, практика странных расписок от родителей существует и в детских садах временно оккупированного Приморска.

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