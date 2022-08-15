Спротив у Мелітополі почав діяти ще 24 лютого. Про це в інтерв'ю розповів мер міста Іван Федоров.

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Основні завдання партизанів у Мелітополі

Спершу спротив був публічний, а тепер – партизанський. Міський голова назвав основні завдання партизанів у Мелітополі:

перекриття постачання озброєння, боєприпасів та їх ліквідація;

інформування українських силових структур про розташування та пересування ворога;

демотивація колаборантів та окупантів.

Результати цієї роботи вже є. Зокрема, після того, як партизани зруйнували штаб партії "єдина росія", то всі його члени виїхали з Мелітополя.

Після того, як було відірвано зад одному з ключових колаборантів, декілька колаборантів зараз думають, як їм тікати з міста. Партизани чітко оголосили полювання на тих, хто буде сприяти проведенню референдуму,

– наголосив Федоров.

Він також анонсував, що невдовзі сили спротиву зроблять певні дії, які завадять колаборантам виїжджати за межі Мелітополя.

Зверніть увагу! Зранку 15 серпня в ефірі національного телемарафону Федоров заявив, що російські військові вивозять свої сім'ї з Мелітополя. Втікати росіяни почали після успішної роботи партизанів на минулому тижні.

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Звільняти Мелітополь будуть не тільки військові, а й місцеве населення, – Федоров

За словами Федорова, 95% населення Мелітополя чекають на звільнення рідного міста. Коли це станеться – мер не знає. Однак в ЗСУ є кілька варіантів деокупації населеного пункту й один з них обов'язково спрацює.

Ба більше, звільнення Мелітополя відбуватиметься не лише військовими ззовні, а й місцевим населенням всередині.

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