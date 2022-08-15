Сопротивление в Мелитополе начало действовать еще 24 февраля. Об этом в интервью рассказал мэр Иван Федоров.

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Основные задачи партизан в Мелитополе

Сначала сопротивление было публичным, а теперь – партизанским. Городской голова назвал основные задачи партизан в Мелитополе:

перекрытие поставок вооружения, боеприпасов и их ликвидация;

информирование украинских силовых структур о расположении и передвижении врага;

демотивация коллаборантов и оккупантов.

Результаты этой работы уже есть. В частности, после того, как партизаны разрушили штаб партии "единая россия", все его члены выехали из Мелитополя.

После того, как был оторван зад одному из ключевых коллаборантов, несколько коллаборантов сейчас думают, как им сбежать из города. Партизаны четко объявили охоту на тех, кто будет способствовать проведению референдума,

– подчеркнул Федоров.

Он также анонсировал, что вскоре силы сопротивления предпримут определенные действия, которые помешают коллаборантам выезжать за пределы Мелитополя.

Обратите внимание! Утром 15 августа в эфире национального телемарафона Федоров заявил, что российские военные вывозят свои семьи из Мелитополя. Бежать россияне начали после успешной работы партизан на прошлой неделе.

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Освобождать Мелитополь будут не только военные, но и местное население, – Федоров

По словам Федорова, 95% населения Мелитополя ждут освобождения родного города. Когда это произойдет – мэр не знает. Однако у ВСУ есть несколько вариантов деоккупации населенного пункта и один из них обязательно сработает.

Более того, освобождение Мелитополя будет происходить не только военными извне, но и местным населением внутри.

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