У ЗСУ показали моторошні наслідки чергової спроби прориву російських окупантів. Невдалий прорив окупантів закінчився великою кількістю загиблих російських військових.

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ЗСУ показали наслідки невдалого прориву окупантів

На кадрах, які опублікували наші воїни, помітно, як поле всипане російськими трупами.

Кількість ваших трупів тільки зростатиме. Ви так і не зрозуміли куди потрапили, чи просто не хотіли. Але тут ви й помрете,

– попереджають окупантів наші воїни.

Наслідки чергової спроби прориву російських окупантів: відео

Росія стрімко втрачає живу силу

Минулої доби українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщівка, Мар'їнка, Павлівка, Водяне та Майорськ Донецької області, а також Білогорівка в Луганській області.

Наразі Росія зосереджена на тому, щоб захопити Бахмут і знову окупувати Білогорівку. Саме там росіяни зазнають чи не найбільших втрат. Станом на 8 листопада, в Україні вже загинуло 77 тисяч окупантів.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповідав, що на Луганщині російські військові йдуть у наступ по трупах своїх товаришів. Росія кидає на фронт мобілізованих, а також зеків.

Ще раніше експерти зазначали, що Росія не впоралася з мобілізацією. Путін був вимушений оголосити мобілізацію у Росії на тлі втрат. Виявилося, що далеко не всі мобілізовані професіонали, відтак їх кидають на фронт як гарматне м'ясо – без підготовки.

Російським солдатам доводиться виконувати безглузді накази, щоб кремлівський диктатор Владімір Путін зберіг своє крісло. Однак в армії Росії вже почалися бунти.

Наприклад, 6 листопада 155 бригада морської піхоти тихоокеанського флоту Росії поскаржилася, що була вимушена виконати безглуздий наказ і зазнала великих втрат.

Окупанти поскаржилися, що біля Павлівки на Донеччині в них вже 300 "двохсотих", "трьохсотих" та багато зниклих безвісти. Вони навіть написали листа губернатору.

У ЗСУ вже підтвердили втрати російських морпіхів і заявили, що туди їдуть так звані "карателі". Натомість у міноборони Росії назвали події "ефективними наступальними діями".

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