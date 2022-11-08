Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону повідомив, що росіяни випустили ракети з літака Су-25 по своїх позиціях на Донецькому напрямку.

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Росіяни зазнають величезних втрат на Донбасі

Як розповів Сергій Череватий, на Донецькому напряму тільки за цю добу росіяни 12 разів застосували авіацію.

На Донецькому напрямку за цю добу було застосовано 12 разів авіацію. Правда, один раз вони застосували Су-25 – випустили по своїх позиціях ракети,

– сказав Череватий.

Крім того, речник Східного угруповання військ ЗСУ повідомив, що росіяни зазнають величезних втрат у районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара.

Повідомляється, що ці напрямки є епіцентром бойових дій – там ідуть найжорстокіші та найкривавіші бої. Окупанти застосовують усі види зброї, які мають. У першу чергу йдеться про артилерію, РСЗВ та авіацію.

Російські морпіхи бунтують під Павлівкою

Російська армія втрачає вкрай багато живої сили на війні в Україні та кидає на фронт як "гарматне м'ясо" мобілізованих. Станом на 8 листопада в Україні ліквідовано 77 тисяч окупантів

Російським солдатам доводиться виконувати безглузді накази, через що вже почалися бунти. Зокрема, 6 листопада 155 бригада морської піхоти тихоокеанського флоту Росії поскаржилася, що була вимушена виконати безглуздий наказ.

Окупанти поскаржилися, що біля Павлівки на Донеччині в них вже 300 "двохсотих", "трьохсотих" та зниклих безвісти. Через це вони навіть написали листа губернатору. У ЗСУ вже підтвердили втрати російських морпіхів і заявили, що туди їдуть так звані "карателі".

Після розголосу в міноборони Росії назвали події "ефективними наступальними діями".

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