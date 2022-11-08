Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона сообщил, что россияне выпустили ракеты из самолета Су-25 по своим позициям на Донецком направлении.

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Россияне терпят огромные потери на Донбассе

Как рассказал Сергей Череватый, на Донецком направлении только за эти сутки россияне 12 раз применили авиацию.

На Донецком направлении за эти сутки была применена 12 раз авиация. Правда, однажды они применили Су-25 – выпустили по своим позициям ракеты,

– сказал Череватый.

Кроме того, представитель Восточной группировки войск ВСУ сообщил, что россияне понесут огромные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара.

Сообщается, что эти направления являются эпицентром боевых действий – там идут самые жестокие и самые кровавые бои. Оккупанты применяют все виды оружия, которые имеют. В первую очередь речь идет об артиллерии, РСЗО и авиации.

Российские морпехи бунтуют под Павловкой

Российская армия теряет очень много живой силы на войне в Украине и бросает на фронт как "пушечное мясо" мобилизованных. По состоянию на 8 ноября в Украине ликвидировано 77 тысяч оккупантов.

Российским солдатам приходится выполнять нелепые приказы, из-за чего уже начались бунты. В частности, 6 ноября 155-я бригада морской пехоты тихоокеанского флота России пожаловалась, что была вынуждена выполнить нелепый приказ.

Оккупанты пожаловались, что возле Павловки Донецкой области у них уже 300 "двухсотых", "трехсотых" и пропавших без вести. Поэтому они даже написали письмо губернатору. В ВСУ уже подтвердили потери российских морпехов и заявили, что туда едут так называемые "каратели".

После огласки в минобороны России назвали события "эффективными наступательными действиями".

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