Соответствующую информацию в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он подтвердил большие потери 155-й бригады. Несмотря на это, Россия считает, что оккупантов нужно "воспитывать".

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Во вражескую 155 бригаду едут офицеры-воспитатели

Имеем за эти сутки (8 ноября – 24 канал) перехват, что с Тихоокеанского флота России к ним (155 бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота – 24 канал) едут офицеры-воспитатели, бывшие политруки,

– объяснил Сергей Череватый.

Цель этих офицеров-воспитателей – погасить бунт и поднять морально-психологическое состояние оккупантов. Последнего у россиян нет со времени нападения России на Украину.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил также, что:

в направлении Угледара всегда были интенсивные штурмовые действия;

однако они стали еще более интенсивными, когда силы России усилили морской пехотой.

"Поэтому у них началось определенное движение, они даже начинали немного продвигаться. Но ценой достаточно тяжелых боевых усилий наших военнослужащих, которые сначала поразили их огнем, а затем отбросили, не дали прорвать им нашу линию обороны", – заявил Сергей Череватый.

По его данным, направление у Угледара всегда было важно.

Кратко о бунте 155 бригады россиян

6 ноября 155 бригада морской пехоты тихоокеанского флота России заявила, что в стороне Павловки на Донетчине у них уже 300 "двухсотых", "трехсотых" и пропавших без вести. Поэтому они написали письмо губернатору.

Несмотря на официальные заявления даже пропагандисты признали факт потерь и заявили, что бригаду нужно эвакуировать, однако такой возможности нет.

После огласки в минобороны России наконец-то прокомментировали инцидент. Однако назвали события "эффективными наступательными действиями" в направлении Угледара.

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