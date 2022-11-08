Почти не осталось штурмовиков

На публичные заявления пришлось реагировать не только губернатору, но и российскому минобороны и, конечно, пропагандистам, ведь такие цифры нужно было объяснить, а в случае россиян – отовраться. Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и общественный деятель Евгений Карась.

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Он отметил, что нужно понимать, что 300 убитых и раненых оккупантов, о которых шла речь в письме – это только из этой 155 бригады. Но она была под Павловкой не сама, поэтому потери россиян в этих боях еще больше. Однако даже если рассматривать истерику именно морских пехотинцев, можно узнать много интересного.

Так, по словам Карася, среди этих 300 человек фактически все – штурмовики. Источники, которые украинский военный нашел в российской армии, которым, по его убеждению, можно доверять, отметили, что действительно 75% участников штурма из рядов морской пехоты погибли. Однако удивлением для них это не стало, ведь, как сказали они сами, у россиян всегда были большие потери.

"Что мы понимаем – если 75% погибли, значит, штурмовали людей 400 – 500, а еще был штаб и другие, то есть суммарно их участвовало около 900 – 1000 человек. Соответственно бригада сейчас осталась со штабом, водовозками и с пьяным политруком, а штурмовиков не осталось", – заметил Карась.

Реакция на письмо морпехов в России

Украинский военный подчеркнул, что это письмо по-настоящему свалило россиян в депрессию, но им нужно было как-то объяснять. Так, пропагандисты сразу начали рассказывать, что это все выдумки и погибли только 20 бойцов, что тоже много.

Но российское минобороны пошло еще дальше, и заявило, что за всю войну 155 бригада потеряла лишь 1% личного состава, а кроме того, в этой операции у Угледара на 1 российского морпеха приходится 9 украинцев.

Как заметил Карась, такой абсурд не выдерживают уже и сами военные России, и пропагандисты. Они уже открыто смеются над своим министерством обороны и их заявлениями. То есть это – падение и дезинтеграция российского управления войсками.

"Они говорят, что это, наверное, чудесные российские генералы, способные в наступательной операции иметь пропорции наступающих и обороняющихся 1 к 9. Это просто сказка, фантастическая ложь, это неприлично даже по российским меркам", – подчеркнул. Евгений Карась.

У россиян нет ни морпехов, ни Павловки

Следовательно, как объяснил военный, ситуация у оккупантов сложилась довольно тяжелая – Павловку они не взяли ни целиком, ни на половину, Угледар не окружили, как бы ни старались. В целом операцию россияне провалили и еще понесли страшные потери.

Между собой вздорят, минобороны лжет, солдаты делают заявление, что их всех закопали, закопали кадровую морскую пехоту, выжившую после Мариуполя, при том, что у них кадровые – на цену воздуха,

– подчеркнул Карась.

Он добавил, что вероятно, полученные потери кадровых бойцов россияне будут заменять мобилизованными без знаний и опыта, поэтому 155 бригада превратится в "бригаду подводной чмобной пехоты" после чего ее снова погонят в бой.

Полное интервью с Евгением Карасем: смотрите видео

Актуальные потери врага

300 погибших и раненых морских пехотинцев – это лишь ничтожная часть от общих потерь россиян в полномасштабной войне против Украины. Так, по состоянию на утро 8 ноября, украинские военные ликвидировали уже 77 170 оккупантов.

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