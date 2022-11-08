Только за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 710 российских захватчиков, которые пришли убивать украинцев. Впрочем, данные не окончательны, поскольку постоянно уточняются.

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Потери врага по состоянию на 8 ноября

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 08 ноября ориентировочно составили около 77 170 (+710) человек личного состава,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Потери техники врага: