Наши военные каждый день ликвидируют врага. Так что количество потерь "второй армии мира" постоянно растет.

Внимание Только на Авдеевском и Бахмутском направлениях ежедневно погибают сотни россиян, – ВСУ

Потери врага в технике по состоянию на 7 ноября

Еще 530 российских оккупантов ликвидированы в Украине – наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях,
– сообщили в Генштабе ВСУ.

По их данным, с 24 февраля враг потерял 76 тысяч 460 единиц личного состава. Что касается техники, то российские захватчики уже недосчитываются:

  • танков – 2771 (+6);
  • боевых бронированных машин – 5630 (+19);
  • артиллерийских систем – 1782 (+1);
  • РСЗВ – 391 (+0);
  • средств ПВО – 202 (+0);
  • самолетов – 277 (+0);
  • вертолетов – 260 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7);
  • крылатых ракет – 399 (+0);
  • кораблей и катеров – 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4199 (+8);
  • специальной техники – 157 (+2).