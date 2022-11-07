Наши военные каждый день ликвидируют врага. Так что количество потерь "второй армии мира" постоянно растет.
Внимание Только на Авдеевском и Бахмутском направлениях ежедневно погибают сотни россиян, – ВСУ
Потери врага в технике по состоянию на 7 ноября
Еще 530 российских оккупантов ликвидированы в Украине – наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
По их данным, с 24 февраля враг потерял 76 тысяч 460 единиц личного состава. Что касается техники, то российские захватчики уже недосчитываются:
- танков – 2771 (+6);
- боевых бронированных машин – 5630 (+19);
- артиллерийских систем – 1782 (+1);
- РСЗВ – 391 (+0);
- средств ПВО – 202 (+0);
- самолетов – 277 (+0);
- вертолетов – 260 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7);
- крылатых ракет – 399 (+0);
- кораблей и катеров – 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4199 (+8);
- специальной техники – 157 (+2).