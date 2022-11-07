Наши военные каждый день ликвидируют врага. Так что количество потерь "второй армии мира" постоянно растет.

Внимание Только на Авдеевском и Бахмутском направлениях ежедневно погибают сотни россиян, – ВСУ

Потери врага в технике по состоянию на 7 ноября

Еще 530 российских оккупантов ликвидированы в Украине – наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

По их данным, с 24 февраля враг потерял 76 тысяч 460 единиц личного состава. Что касается техники, то российские захватчики уже недосчитываются: