Украинские защитники мастерски атаковали бойцов Путина в Каховке. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Украинские воины уничтожили до 200 оккупантов в Каховке

По уточненной информации, в Генштабе подтвердили поражение врага за последние несколько дней в Херсонской области.

Наши воины ударили по одному из зданий в Каховке. Там находилось до 200 военнослужащих российской армии.

Последствия удара враг тщательно скрывает, в городе проводятся жесткие административно-полицейские меры,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Также враг понес потери в селе Раденск Олешковского района Херсонщины. В частности, наши бойцы уничтожили обширную колонну боевой техники врага. Потери российской армии уточняют.

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