Вряд ли российской армии удастся удержать оборону в Херсонской области, поскольку украинская армия оперативно ликвидирует захватчиков. Однако, по словам аналитика Бенджамина Питте, понятно, что россияне "тщательно готовятся" к масштабным военным столкновениям с украинскими бойцами.
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Что видно на спутниковых снимках
Новые оборонительные линии должны помочь российской армии улучшить свое плачевное положение на фронте. Однако вражескую армию, очевидно, уже ничего не спасет от поражения.
Россия готовится потерять город Херсон и весь левый берег Днепра. Сейчас они готовятся к обороне правого берега реки,
– написал эксперт Питте в твиттере.
Кроме того, он опубликовал фотографии, сделанные со спутника, подтверждающие его слова. Фортификационная линия достаточно длинная. Это подтверждает мнение, что оккупанты готовятся к мощной атаке со стороны Вооруженных Сил.
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Совершат ли россияне "жест доброй воли" на Юге Украины
После отступления россиян с Киевщины, Черниговщины и Сумщины весной этого года может закрасться мысль, что в Херсонской области будет похожая ситуация. Однако спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк убеждена, что ожидать от захватчиков добровольной "сдачи" территорий не стоит.
На самом деле, российские солдаты только могут создавать иллюзию "отхода", чтобы ввести в заблуждение украинскую армию. На самом же деле реальность такова, что оккупанты готовятся к боям. В этом также уверен херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, вражеские солдаты даже переодеваются в гражданское, чтобы дезориентировать украинскую армию.
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Однако "фокусы" российских захватчиков не сбивают ВСУ с единственно правильной тактики в этой ситуации. Наши военные продолжают постепенно, уверенно и механически уничтожать районы сосредоточения оккупантов на Юге.
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