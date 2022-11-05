Навряд російській армії вдасться втримати оборону на Херсонщині, оскільки українська армія оперативно ліквідовує загарбників. Однак зі слів аналітика Бенджаміна Пітте зрозуміло, що росіяни "старанно готуються" до масштабних військових зіткнень з українськими бійцями.

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Що видно на супутникових знімках

Нові оборонні лінії мали б допомогти російській армії поліпшити своє жалюгідне становище на фронті. Однак ворожу армію, вочевидь, уже нічого не врятує від поразки.

Росія готується втратити місто Херсон і весь лівий берег Дніпра. Зараз вони готуються до оборони правого берега річки,

– написав експерт Пітте у твітері.

Окрім того, він опублікував фотографії, зроблені зі супутника, що підтверджують його слова. Фортифікаційна лінія є досить довгою. Це підтверджує думку, що окупанти готуються до потужної атаки з боку Збройних Сил.

Підготовка окупантів до боїв за Херсон: дивіться світлини Бенджаміна Пітте