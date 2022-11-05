На Херсонщині ЗСУ вразили переправу росіян і знищили колону

Так, наші військові у суботу, 5 листопада, завдали ударів по переправі та вразили колону окупантів у районі населеного пункту Ольгівка. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка. Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється,

– заявили у відомстві.

Також внаслідок чергового результативного вогневого ураження альтернативної переправи, облаштованої окупантами вздовж Антонівського мосту, було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту.

Крім того, на Миколаївщині в районі населеного пункту Нововасилівка 4 листопада було знищено шість паливозаправників ворога.

Яка ситуація на Півдні

У відомстві зауважують, що в самому Херсоні окупанти намагаються виявити місцевих жителів, які відмовилися "евакуйовуватися" на тимчасово підконтрольну загарбникам територію.

Зазначається, що російські війська намагаються створити враження відступу з деяких територій. На правобережжі здійснює маневри силами та засобами, облаштовує рубежі оборони, на лівобережжі – проводить замінування узбережжя, вивозить населення за п'ятнадцятикілометрову зону, окопує техніку, облаштовує вогневі позиції.

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Втрати ворога у техніці станом на 5 листопада

Українські військові продовжують скорочувати чисельність російської армії. Тільки за минулу добу наші захисники ліквідували ще 600 окупантів. Загальні бойові втрати Росії вже складають понад 75 тисяч військових. Крім того, ворог зазнає рекордних втрат у техніці:

особового складу – 75 тисяч 440 (+600) осіб;

танків – 2758 (+8);

бойових броньованих машин – 5601 (+21);

артилерійських систем – 1776 (+4);

РСЗВ – 391 (+0);

засобів ППО – 202 (+1);

літаків – 277 (+0);

гелікоптерів – 260 (+2);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12);

крилатих ракет – 399 (+2);

кораблів і катерів – 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10);

спеціальної техніки – 155 (+0).

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