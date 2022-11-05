Основні події, які трапились на фронті та в тилу упродовж доби 5 листопада, читайте у матеріалі 24 каналу.

Що було раніше Новий глава "Нафтогазу", новий пакет військової допомоги від США: хронологія 254 дня війни

05:18 Впродовж багатьох років ключові посади в силових структурах Білорусі займають росіяни. Білоруський опозиціонер Павло Латушко наголосив, що це величезна помилка Лукашенка, яка загрожує його владі.

03:23 Угорщина веде свою політичну гру довкола російської агресії проти України. Директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський заявив, що за це Будапешт отримає чималі збитки у різних сферах.

00:22 Під час візиту до Києва безпековий радник США Джейк Салліван зустрівся з Володимиром Зеленським. Сторони говорили про те, яка саме зброя потрібна Україні для звільнення Херсона. Білий дім пообіцяв надати необхідну зброю

00:02 Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен запевнив, що застосування Росією ядерної зброї матиме руйнівні наслідки насамперед для самої країни-агресорки.